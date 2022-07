Provinciaal domein Puyenbroeck beperkt toegang zwemzone voor niet-Oost-Vlamingen

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft beslist om het aantal tickets voor niet-Oost-Vlamingen te beperken in de zwemzone van provinciaal domein Puyenbroeck, na recente problemen met jongeren. “Er werden al heel wat extra veiligheidsmaatregelen genomen, maar jammer genoeg moeten we al snel vaststellen dat deze niet volstaan”, zegt eerste gedeputeerde Kurt Moens.

De lokale politie kwam deze week een aantal keren naar het provinciaal domein, nadat enkele meisjes betast werden door Franstalige mannen, na agressie tegen medewerkers en na een vechtpartij op de ligweide. Als reactie op de incidenten wordt vanaf maandag 18 juli het aantal tickets teruggeschroefd voor niet-inwoners van de provincie Oost-Vlaanderen.

“Puyenbroeck is en blijft een regionaal domein dat voor een groot stuk draait op het belastinggeld van de Oost-Vlaamse burger. Deze maatregel geldt voorlopig voor onbepaalde duur, maar wij zullen deze ten gepaste tijde evalueren en blijven in permanent overleg met de politionele diensten”, zegt eerste gedeputeerde Moens. “Onze personeelsleden zijn de dragende kracht van dit domein. Het is onze taak om hen in veilige omstandigheden hun job te kunnen laten doen. Daarnaast moeten we vermijden dat het regionale karakter van dit domein verloren zou gaan en dat trouwe bezoekers, omwille van diverse wanpraktijken, dreigen af te haken.”

Het provinciebestuur onderzoekt of het aangewezen is om de maatregel ook in de andere provinciale domeinen met een zwemzone in te voeren.