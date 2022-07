Wie stuurt Bouchez naar voren als opvolger Wilmès? Twee namen worden genoemd, maar niemand sluit verrassing uit

Een beslissing werd gisteren niet meer verwacht, maar er circuleerden natuurlijk wel namen. Wie op zoek gaat naar een “logische” oplossing, krijgt overal dezelfde elementen aangereikt. De nieuwe minister is idealiter een vrouw, aangezien MR in de federale regering al twee mannen heeft zitten en Bouchez eerder in de problemen kwam met de vrouwen in zijn partij toen hij Valérie De Bue hardhandig aan de kant probeerde te schuiven in de Waalse regering om haar door een man te vervangen. Het blijft een van de weinige keren dat de flamboyante voorzitter bakzeil moest halen.

Qua regionale spreiding lijkt Brussel de meest logische optie: momenteel op het vlak van ministermandaten niet goed bedeeld én een belangrijk strijdtoneel voor de MR in 2024. De namen van Valérie Glatiny (48), vandaag minister van Onderwijs in de Franse Gemeenschapsregering, en Alexia Bertrand (43), fractieleider in het Brussels parlement, circuleerden op basis van deze criteria al volop. Maar er zijn voetnoten: Glatiny zou eerder al gepolst zijn en nee gezegd hebben, Bertrand zat niet altijd op dezelfde lijn met Bouchez.

Om die redenen én omdat Bouchez nu eenmaal Bouchez is en graag verrast, sluit niemand uit dat hij nog een totaal andere naam uit zijn hoed tovert. Hij houdt zijn kaarten alvast dicht tegen de borst, verschillende coalitiepartners gaven gisteren aan even benieuwd te zijn als alle anderen over wie het nieuwe regeringslid wordt. Gezien de vaak gespannen relatie tussen Bouchez en de federale regering, is het een keuze waar trouwens met meer dan gemiddelde interesse wordt naar uitgekeken. De grootste verrassing waar nog rekening mee gehouden wordt, is dat Bouchez het uiteindelijk zelf zou doen. Het is een scenario waar de collega’s spontaan van beginnen te zweten. “Al weet je nooit, misschien valt dat beter mee dan de huidige situatie,” klinkt het, bijna tegen weten in, ook verrassend hoopvol.

Vrijdag om 10 uur ’s morgens zal er mogelijk meer duidelijkheid komen. MR kondigde aan een persconferentie te geven waar naar alle waarschijnlijkheid de opvolger bekend zal gemaakt worden.

