Marie-Jeanne is terug na haar zeer zwaar ongeval. — © JOF

WIELSBEKE

Marie-Jeanne Vromant (63) is na een afwezigheid van een jaar en drie maanden weer op post achter de tapkraan van sporthalcafetaria De Vlaschaard in Wielsbeke. Marie-Jeanne was het slachtoffer van een zwaar verkeersongeval maar maakte een miraculeuze revalidatie door. “Ik doe het café al zolang en ik geef zomaar niet op”, zegt Marie-Jeanne.