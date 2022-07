Dat ze nog heel onwennig is om met de pers om te gaan, zegt de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V). Toch volgden we haar op de voet bij haar eerste buitenlandse missie in Marokko. De Moor bloeit pas open als een gesprek lang genoeg over haar domein gaat. En dan durft ze doorspreken. “We moeten onze buitengrenzen versterken.”