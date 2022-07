Anderlecht-keeper Bart Verbruggen verkiest Burnley boven 1B

Burnley deed een eerste bod – naar verluidt zo’n 3 miljoen euro – op Bart Verbruggen (19). De doelman heeft wel oren naar de Engelse club van Kompany, maar Anderlecht rekent op een hogere transfersom.

Anderlecht had een plan met Bart Verbruggen. De Nederlander zou de vaste doelman worden van de U23 in 1B, maar ook de eerste stand-in zijn van Hendrik van Crombrugge bij de A-kern. Volgens de reglementen is het toegestaan om een keeper/speler in eenzelfde weekend zowel in de Jupiler Pro League als in de Challenger Pro League op het wedstrijdblad te zetten. Alleen is de kans reëel dat Vincent Kompany daar een stokje voor steekt.

Burnley trekt al enkele weken aan de mouw van Verbruggen en de Engelse tweedeklasser schakelt nu een versnelling hoger om de Nederlander in te lijven. Er ligt op Turf Moore een meerjarig contract klaar en de Nederlander zou er eerste keeper kunnen worden. The Clarets klopten aan bij RSCA met een gelijkaardig bod als op Cullen – zo’n 3 miljoen – maar dat volstaat niet. Verbruggen is een talent dat nog vastligt tot 2025 en dus eist Anderlecht een hogere transfersom. Het water is nog diep, maar de ambitieuze keeper zelf wil wel graag naar The Championship. Volgens Engelse bronnen is Burnley wel bereid het bod te verhogen om finaal uit te komen bij een transferbedrag tussen 5 en 7 miljoen euro.

De Brusselaars kunnen sowieso een fikse winst maken, want zij haalden Verbruggen in 2020 weg bij NAC Breda voor zo’n 300.000 euro. Anderlecht moet dan wel een nieuwe (jonge) keeper halen om te spelen in 1B. Bij de A-ploeg kan ook Colin Coosemans de doublure zijn van Van Crombrugge. Timon Wellenreuther mag uitkijken naar een andere club. (jug, thst)