Ekeren

De Antwerpse drugsmaffia heeft opnieuw zwaar geblunderd bij het plegen van een nieuwe aanslag. Om een havenarbeider onder druk te zetten, opende een schutter woensdagnacht het vuur op een woning in de Geestenspoor in Ekeren, maar het doelwit woont al vijf jaar niet meer op dat adres. De huidige bewoners reageren in shock. “Moeten we soms een spandoek hangen? ‘Hij woont hier niet meer?’”