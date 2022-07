Politicologen over vertrek Sophie Wilmès: “Ze is gekomen op een moment dat niemand anders het wilde”

Sophie Wilmès (MR) heeft haar ontslag ingediend als vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken, Buitenlandse Handel en de Federale Culturele Instellingen. Wat moeten we onthouden van de vrouw die ons land als premier door de coronacrisis moest loodsen, en daarvoor veel kritiek kreeg? “Ze is in feite gekomen op een moment dat niemand anders het wilde doen”, zegt politicoloog Dave Sinardet (VUB).