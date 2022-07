Red Flames mogen nog steeds dromen van kwartfinale na nipte 2-1-nederlaag tegen topland Frankrijk

Een dikke vijf minuten. Zolang hebben de Red Flames echt mogen dromen van een stunt tegen Frankrijk. De onvermoeibare Davina Philtjens veroverde iets na het halfuur de bal op de linkerkant en zag Tessa Wullaert diep lopen. De linksachter verstuurde de perfecte pass, waarna Wullaert Cayman met een steekbal vond. Zij kon met een teen net bij het leer om die voorbij doelvrouw Peyraud-Magnin te duwen. Zowaar een Belgisch doelpunt tegen een van de EK-favorieten en dat met de eerste baltoets in de Franse zestien.

Al was het wel slechts een gelijkmaker, want de Belgen hadden tot dan toe amper een bal geraakt. Alleen Wullaert toonde zich een rustpunt aan de bal, de rest verloor het leer vooral in de eerste helft keer op keer te snel.

Janice Cayman bracht de Red Flames op gelijke hoogte — © ISOPIX

De Fransen hadden na zes minuten zo al de 1-0 gemaakt. Na een cross van sterspeelster Wendie Renard kwam er een voorzet vanop links. Diani had aan de tweede paal geen moeite met de kleine Philtjens en knikte de voorsprong tegen de netten. Even leek het alsof de Fransen hun overwicht net als tegen Italië (5-0 bij de rust) zouden omzetten in een doelpunten kermis, want Nicky Evrard moest kort na de 1-0 met een goede reflex de meubelen redden. Daarna vermeden de Belgen echter als bij wonder grote kansen voor de Fransen, nochtans was Frankrijk duidelijk meer dan een klasse te sterk voor de Flames.

Altijd weer stilstaande fase

Het duurde tot de Flames opnieuw in de fout gingen op wat de recentste weken hun zwakke punt is: stilstaande fases. In de oefenwedstrijden kregen ze zo al vaker dan hen lief was een tegendoelpunt en ook IJsland en de Fransen vonden die zwakke plek. Bij elke corner werd de 1m87 grote Wendie Renard gevonden, maar het was vijf minuten na de gelijkmaker van de Flames dat Mbock plots opdook voor Cayman bij een corner en de 2-1 staalhard binnen kopte. Het teken na de goal van de Belgen van bondscoach Ives Serneels naar doelvrouw Evrard om tijd te rekken mocht niet baten.

Met een rake kopbal kwam Frankrijk al snel weer op voorsprong — © ISOPIX

Ondanks een betere tweede helft konden de Flames een stunt niet meer waarmaken, maar een (verwachte) blamage werd het ook allerminst. Evrard pakte in het slot nog maar eens een penalty na hands en een bijbehorende tweede gele kaart voor invaller Amber Tysiak.

2-1 tegen de sterke Fransen is een resultaat waar de Belgen ongetwijfeld moed uit zullen putten voor de laatste groepswedstrijd tegen Italië. De kwartfinale is bovendien nog steeds mogelijk. Om die te halen moeten de Flames maandag Italië verslaan en erop rekenen dat de Fransen winnen van IJsland.