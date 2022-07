Vijf ex-leden inlichtingendienst Gambia ter dood veroordeeld

De rechtbank in hoofdstad Banjul veroordeelde de beschuldigden voor de moord op Ebrima Solo Sandeng. De politieke activist werd in 2016 gefolterd en vermoord in gevangenschap. Twee dagen voor zijn dood was hij opgepakt tijdens een oppositiebetoging tegen Jammeh.

De dood van de militant bracht de oppositie, voorheen zwak en verdeeld, dichter bij elkaar. Uiteindelijk kwam dictator Jammeh na 22 jaar ten val.