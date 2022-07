Was het te donker? Lag jongen al dood op grond voor aanrijding? Veel vragen na dodelijk ongeval jongen (17)

Middelkerke

Was het er te donker? Had de bestuurster, die gedronken had, de jongen moeten opmerken? Of lag de jongen al op de weg, en was hij al overleden voor de aanrijding? Er zijn nog veel onduidelijkheden na het ongeval waarbij een zeventienjarige jongen om het leven kwam in Lombardsijde, deelgemeente van Middelkerke. Daarom hield het parket een reconstructie om de omstandigheden verder te onderzoeken.