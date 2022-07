Jongetje (7) en zijn zus (24) komen om bij publiek vuurwerk op Franse feestdag

In Frankrijk werd de nationale feestdag met vuurwerk gevierd. — © AP

In Cholet, in de Franse Loirestreek, zijn donderdagavond een 7-jarig jongetje en zijn 24-jarige zus om het leven gekomen tijdens een vuurwerk naar aanleiding van de nationale feestdag op 14 juli. Dat heeft het gerecht gemeld.

De jongen en zijn zus woonden samen met andere familieleden het publieke vuurwerk bij en bevonden zich “op ongeveer 50 meter van het afsteekpunt” naast het stadion van Cholet toen het ongeluk kort na 23 uur gebeurde. Een derde persoon raakte gewond bij het incident en zou naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het zou gaan om iemand uit hetzelfde gezin.

Het gerecht weigert in dit stadium om meer details te geven. Er werd een onderzoek wegens onopzettelijke doodslag geopend. De lokale procureur zegt dat onder meer nagegaan wordt waarom de slachtoffers zich zo dicht bij de plaats konden bevinden waar het vuurwerk werd afgestoken.

In video’s op sociale media is te zien hoe vuurwerk in de menigte terechtkomt.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de gemeente Montfort-le-Gesnois (Sarthe) raakten bij de festiviteiten acht mensen lichtgewond toen een vuurpijl tussen het publiek viel.