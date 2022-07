Ghelamco vindt uitbater voor lege Knokse hotels

De familie Costes is bekend als eigenaar van het Parijse vijfsterrenhotel Costes, dicht bij Place Vendôme. De groep bezit ook tientallen restaurants en cafés op toplocaties in de Franse hoofdstad.

Ghelamco ontwikkelde de twee hotels op een toplocatie in de chique wijk Het Zoute. Maar de panden werden nooit in gebruik genomen. Dat leidde vorig jaar tot een klacht bij Audit Vlaanderen, die de vergunning van Hotel Locarno onderzocht. Audit Vlaanderen stelde geen bouwovertreding vast, maar ­adviseerde de gemeente Knokke-­Heist om goed in de gaten te houden dat er geen bewoning plaatsvond, tegen de hotelfunctie in.

Ghelamco wil ook een hotel bouwen op het nieuwe, tweede golfterrein dat de groep plant in Knokke-Heist. Daarvoor is Gheysens naar eigen zeggen in gesprek met een wereldspeler, vermoedelijk de Amerikaanse hotelketen Marriott.

De voorbije jaren circuleerden al geregeld namen van mogelijke uitbaters voor de lege hotels.