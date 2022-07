Zelenski noemt Rusland een “terreurstaat”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft Rusland een “terroristische staat” genoemd na de raketaanval op de stad Vinnytsja in het westen van het land.

“Geen enkele andere staat in de wereld vormt zo’n terroristische bedreiging als Rusland”, sprak Zelenski in zijn videotoespraak die donderdagavond werd vrijgegeven naar aanleiding van dag 141 van de oorlog. En geen enkel ander land in de wereld permitteert het zich om elke dag “vreedzame steden en het alledaagse menselijke leven” te vernietigen met zijn raketten en artillerie.

Bij de Russische raketaanval vielen donderdag in Vinnytsja 23 doden, onder wie drie kinderen, aldus de staatsleider. Volgens Zelenski zijn dat wellicht geen definitieve cijfers aangezien tientallen mensen nog worden vermist. Ook zijn er heel wat zwaargewonden.

LEES OOK. Waarom Rusland plots een stad ver achter de frontlijn bombardeert, met dramatische gevolgen: “Om te oefenen? Dat kan” (+)

De Oekraïense president wees erop dat de aanval plaatsvond op het moment dat in Den Haag een conferentie werd gehouden om de bestraffing van Russische oorlogsmisdaden te bespreken. Dit toont aan dat Rusland het internationale recht aan zijn laars lapt, zei hij, waarna hij opriep tot een tribunaal voor oorlogsmisdaden.

Sinds zijn invasie in Oekraïne eind februari heeft Moskou herhaaldelijk benadrukt dat het alleen militaire doelen in het buurland aanvalt. Toch zijn er al vele burgerslachtoffers gevallen en is ook de civiele infrastructuur zwaar getroffen.