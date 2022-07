Ook Van der Straeten wil sluiting Tihange 2 uitstellen tot na winter, “onmogelijk” volgens Engie

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) laat onderzoeken of de sluiting van de Tihange 2 kan worden uitgesteld tot na de winter. Dat staat te lezen in haar winterplan, schrijft Het Laatste Nieuws. De kernreactor zou normaal gezien in februari gesloten worden, maar gezien de groeiende onzekerheid op het vlak van energie vraagt de minister aan de nucleaire waakhond FANC die deadline – veilig – uitgesteld kan worden tot eind maart.

Gezien de oorlog in Oekraïne en de bijgevolg gestegen energieprijzen was er al langer vraag van sommige partijen om Tihange 2 en Doel 3 wat langer open te houden, om de energiebevoorrading deze winter te garanderen. Uitbater Engie liet donderdag al weten dat zo’n uitstel voor beide reactoren “om technische en veiligheidsredenen onmogelijk” is, wat de nucleaire experts op het kabinet-Van der Straeten trouwens beamen.

Volgens Engie is er bijvoorbeeld niet genoeg nucleaire brandstof meer in de reactorkern om de winter te overbruggen – brandstof bijbestellen duurt al snel één tot twee jaar. Ook Doel 3 nu stilleggen en in de winter opnieuw opstarten zou technisch onhaalbaar zijn en dat zou ook gelden voor Tihange 2, aldus het bedrijf.

Maar Van der Straeten kijkt toch naar een korte verlenging van Tihange 2, staat te lezen in haar winterplan dat donderdagavond aan de coalitiepartners bezorgd werd. Het is aan het FANC om samen met Engie na te gaan of de definitieve sluiting van Tihange 2 op veilige wijze kan worden uitgesteld tot na de winter.

Indien mogelijk wil Van der Straeten de kerncentrale de komende maanden minder laten draaien, om volop beschikbaar te zijn tot einde maart 2023. Op die manier wordt de uitbatingsperiode verschoven. Er is ook gevraagd om eventueel onderhoud van de kerncentrales, zoals die van Doel 2, te verschuiven naar de lente van 2023.