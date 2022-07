DE ARCHIEVEN VAN ASSISEN: “Ja, ik heb de notaris vermoord. Ik ben er zelfs trots op”

Deze zomer duikt onze podcast De Stemmen van Assisen weer in de archieven, op zoek naar intrigerende moordzaken uit het verleden. We komen terecht in de jaren ‘40, de jaren na de oorlog. Een periode waarin de grens tussen moord en heldendaad niet altijd duidelijk was. Deze eerste aflevering gaat over de vergeten moord op notaris Arthur Feront. Een brave man die tijdens de oorlog koudweg was afgemaakt door het verzet, omdat hij mee zou heulen met de Duitsers. Maar acht jaar later blijkt dat verhaal toch niet helemaal te kloppen...