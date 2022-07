Club Brugge kan lachen met per ongeluk gelekte truitjes in officiële aankondiging: “Voor als jullie het gemist hadden”

Blauw-zwart deed de aankondiging met een vette knipoog naar de 19-jarige Abakar Sylla, de Club NXT-speler die een foto van zichzelf in het nieuwe shirt per ongeluk een dag te vroeg op zijn sociale media gezet had. “Voor als jullie het gemist hadden”, klinkt het droog bij de landskampioen. Naast het filmpje deelde Club ook nog eens de bewuste foto van Sylla, die de Ivoriaan intussen alweer verwijderd had van zijn sociale media.

Bekijk de aankondiging hier: