Zware bosbrand in Kempen nipt vermeden dankzij brandweerman die per toeval vuur ontdekt tijdens wandeling

Enkele tientallen vierkante meters bos in Ravels ging in de vlammen op.

De brandweer is donderdagavond uitgerukt naar de uitgestrekte bossen tussen Ravels en Arendonk. Daar had een brandweerman toevallig een beginnende bosbrand opgemerkt. Omdat het vuur op tijd is ontdekt, is een ramp vermeden. Zo’n driehonderd vierkante meter bos ging verloren.

Een brandweerman die om 19.30 uur aan het wandelen was in het bos, merkte een verdachte brandgeur op. Hij stelde vast dat een perceeltje bos vuur had gevat, waarbij de vlammen al hoog uitsloegen.

De toegesnelde brandweer had het vuur snel onder controle, maar ongeveer driehonderd vierkante meter bos ging alsnog in rook op. Om te voorkomen dat het vuur opnieuw zou beginnen smeulen, heeft de brandweer nog een tijd nageblust.

Droogte

Door de droogte geldt in de Vlaamse natuurgebieden code geel. “Dat wil zeggen dat er risico is voor bosbranden”, zegt het Agentschap Natuur en Bos. Gevraagd wordt om extra voorzichtig te zijn en zeker geen vuurtjes te maken of brandende sigaretten weg te gooien.

(bvdl)