Bondscoach Serneels is ondanks nederlaag fier op team, Nicky Evrard stopt opnieuw strafschop: “Sta met zelfvertrouwen in doel”

De Red Flames konden donderdagavond op het EK in Engeland niet stunten tegen Frankrijk, maar na het nipte 2-1 verlies behouden ze wel uitzicht op de kwartfinales. Het was een tevreden en fiere bondscoach Ives Serneels die na afloop op de persconferentie verscheen in het New York Stadium van Rotherham.

“Iedereen die deze wedstrijd heeft gezien, zal zeggen dat de Red Flames vandaag een topprestatie hebben geleverd”, opende hij. “Net zoals zondag tegen IJsland (1-1) hebben we er alles aan gedaan om tot een stunt te komen. Alleen haalde vandaag iedereen wel zijn topniveau.”

Volgens de bondscoach kunnen de Flames uit de wedstrijd tegen de Fransen veel vertrouwen putten met het oog op het vervolg van het toernooi, te beginnen maandag tegen Italië en mogelijk daarna in de knock-outfase.

“Het is duidelijk dat we hieruit vertrouwen kunnen halen. Het doelpunt dat we vandaag maken, is daar een mooi voorbeeld van”, legde Serneels uit. “We slikken twee keer een doelpunt op een heel ongelukkig moment maar de ploeg toonde telkens vertrouwen en weerbaarheid, wat op een EK mag verwacht worden. Alleen is het heel spijtig dat we er vandaag niets meer voor krijgen.”

Maandag staan de Flames in Manchester tegenover Italië. De winnaar van die wedstrijd zal Frankrijk vervoegen bij de laatste acht, tenzij IJsland zou stunten tegen de nummer drie op de FIFA-ranking. Serneels verwacht niet dat zijn speelsters de Italianen zullen onderschatten na het nipte verlies tegen de Fransen. “Ze zullen niet denken dat het simpel zal gaan tegen Italië omdat het vandaag goed verlopen is. Die mentaliteit is de juiste. Ik voel al enkele maanden in deze groep dat ze heel ambitieus zijn. Ze hebben dat vandaag ook bewezen.”“

Cayman: “Dubbel gevoel”

“Het is vooral jammer”, aldus doelpuntenmaker Cayman. “We waren er heel dichtbij, maar het was net niet genoeg. Maar dit is wel een serieuze opsteker voor de match tegen Italië”, reageerde de recordinternational.

“We wisten dat we goed georganiseerd moesten spelen, weinig kansen zouden krijgen en vooral hard moesten werken. Iedereen heeft zijn job gedaan vanavond”, ging Cayman verder. “Frankrijk heeft veel speelsters van topklasse maar wij hebben het heel goed gedaan, hebben een goeie versie van onszelf getoond.”

Maandag wacht Italië. Als Frankrijk zijn sportieve plicht vervult tegen IJsland, stoten de Red Flames bij winst door naar de kwartfinales. “Nu moeten we volop recupereren en dan de komende dagen de wedstrijd tegen Italië voorbereiden. Er liggen zeker mogelijkheden. We zullen iedereen fris moeten krijgen. Over Italië weten we nu nog niet zoveel, maar dat zullen we wel ontdekken.”

Nicky Evrard redt ook tegen Fransen strafschop: “Sta met zelfvertrouwen in doel”

“Opnieuw een penalty en ik heb hem opnieuw gepakt”, lachte Nicky Evrard donderdagavond na het EK-duel tegen Frankrijk.

De doelvrouw van de Red Flames stopte in de slotfase de elfmeter van aanvoerder Wendie Renard, nadat ze zondag ook al een strafschop redde tegen IJsland. Toen leverde dat de Belgen een punt op, tegen de Fransen gingen ze nipt onderuit.

“Ik ben wel tevreden van mijn wedstrijd”, vertelde Evrard. “Alleen jammer van die twee tegendoelpunten. We speelden een degelijke partij, stonden er en voerden de tactische richtlijnen van de coach goed uit. Jammer dat zij in de eerste helft twee keer scoren, maar we moeten realistisch zijn en beseffen dat Frankrijk hier favoriet is.”

Evrard speelt dit toernooi op een hoog niveau. Maandag krijgt ze een nieuwe kans om zich te onderscheiden in de beslissende groepsmatch tegen Italië. “Ik voel mij goed en sta met zelfvertrouwen in doel. Dat is het belangrijkste”, onderstreept ze. “Nu hebben we nog even om ons voor te bereiden op Italië. Maar we beseffen wel dat het een belangrijke wedstrijd wordt voor het vervolg.”

Julie Biesmans: “Ook zo spelen tegen Italië”

Julie Biesmans liep zich tegen Frankrijk als vanouds de longen uit het lijf op het middenveld van de Red Flames. De ervaren middenveldster van PSV was ondanks de nipte 2-1 nederlaag niet ontevreden.

“We hebben goed gespeeld. Ondanks het resultaat zijn er veel dingen die we kunnen meenemen voor de match tegen Italië. Als we zo tegen hen spelen, kunnen we winnen en dan is de kans groot dat we doorgaan naar de volgende ronde. We hebben verloren maar iedereen mag positief zijn”, vertelde de Limburgse.

De Fransen hadden tegen de Flames het meeste balbezit en de meeste kansen, maar dat was volgens Biesmans geen verrassing. “We wisten dat zij het overwicht zouden hebben maar we hebben gevochten tot het einde. We hadden vooraf gezegd dat we er alles voor zouden doen en dat hebben we nu ook bewezen.”