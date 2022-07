India meldt eerste geval van apenpokken

In India is een eerste geval van apenpokken vastgesteld. Het gaat om een 35-jarige man uit de deelstaat Kerala die symptomen kreeg na een reis naar het Midden-Oosten, melden de autoriteiten.

De man kwam dinsdag terug naar India na een bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten. Zijn toestand is stabiel en hij zit in isolatie in een ziekenhuis, stelt de minister van Volksgezondheid in Kerala, Veena George. Ze vraagt aan de gezondheidsautoriteiten om alert te zijn voor andere gevallen.

Tot nu toe kwam de ziekte vooral voor in beboste delen van Centraal- en West-Afrika, met sporadisch gevallen in andere landen, gelinkt aan een reis naar die gebieden. Sinds begin mei van dit jaar verspreidt de ziekte zich echter in Europa en daarbuiten, waarbij besmettingen vooral voorkomen bij mannen die seksuele contacten hebben met mannen, maar niet uitsluitend.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie rukt het virus op in steeds meer landen. Dinsdag sprak de WHO over bijna 9.300 gevallen in 63 landen.

Symptomen van het apenpokkenvirus zijn hoge koorts en huiduitslag. Dikwijls zijn er geen gevolgen en duurt het twee à drie weken voor iemand genezen is. Er bestaat een vaccin, maar de WHO beveelt momenteel geen grootschalige vaccinatiecampagne aan.