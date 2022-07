Drie kinderen overleden nadat aardverschuiving school treft in Colombia

Aanvankelijk was sprake van acht vermiste kinderen. “Een aardverschuiving heeft de plattelandsschool van Porvenir weggevaagd. Volgens de eerste informatie werden acht kinderen bedolven”, schreef burgemeester Daniel Quintero van Medellin, de hoofdstad van het departement Antioquia waar de aardverschuiving plaatsvond, op Twitter. Op beelden op sociale media was te zien hoe tientallen dorpsbewoners een berg van ontwortelde bomen en puin proberen te ruimen. Reddingsdiensten probeerden bedolven kinderen te bevrijden.

Colombiaanse media meldden later dat drie leerlingen om het leven waren gekomen. Het zou gaan om een vijfjarig en een zesjarige meisje en een jongen van zes jaar: Andrea, Ana Sofía en Alexánder. De autoriteiten hebben hun overlijdens bevestigd, volgens de krant El Colombiano.

In een verklaring aan de plaatselijke media zei Eliana Rincones, de enige onderwijzeres van de school, dat op het moment van de ramp 22 kinderen aanwezig waren. “We haddenpauze toen we plots iets heel luids hoorden, we draaiden ons om (om te kijken) en op een paar seconden tijd zijn we allemaal gaan lopen (...) we wisten niet eens naar waar we liepen, we renden gewoon”, klonk het. Volgens de autoriteiten konden de meeste kinderen samen met de leerkracht op tijd wegrennen toen de school rond 9.10 uur getroffen werd, maar raakten meerdere leerlingen bedolven. Twee kinderen konden gered worden.

De aardverschuiving vond plaats nadat een groot deel van het land als gevolg van het weerfenomeen La Niña zware regenbuien over zich heen had gekregen. Volgens voorspellingen zal de hevige regenval allicht aanhouden tot september.

© via REUTERS

© via REUTERS