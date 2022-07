Bovengronds of ondergronds? Laatste kans om knoop Ventilus door te hakken voor zomerreces

In de laatste ministerraad voor de vakantie buigt de Vlaamse regering zich over niet minder dan 160 dossiers. Eén dossier steekt er met kop en schouders bovenuit: Ventilus. De vraag of het hoogspanningsnet bovengronds of ondergronds gebouwd moet worden blijft een heikel punt. Coalitiepartij CD&V zet de hakken in het zand. Bevoegd minister Zuhal Demir (NVA) is voorzichtig: “We hebben nog geen voorkeur uitgesproken. Dat is pas voor op de ministerraad.”