“Wondermiddel” voor mucoviscidose wordt dan toch volledig terugbetaald: “Wat een opluchting!”

Kaftrio is een geneesmiddel voor mensen met mucoviscidose, een aangeboren stoornis in het water- en zouttransport van het lichaam die leidt tot taaie slijmen. Die slijmen veroorzaken verstoppingen in de luchtwegen, het maagdarmstelsel, de lever, de zweetklieren, en de geslachtsorganen.

Kaftrio verbetert de longfunctie, zorgt voor een vermindering van het aantal opstoten, doet de nood aan antibiotica afnemen, en geeft mucopatiënten ook een betere levenskwaliteit. Het heeft dus een grote positieve impact op de levenskwaliteit van mucopatiënten.

Onderhandelingen

Het was dus ook een grote klap dat de onderhandelingen tussen de overheid en fabrikant Vertex waren afgesprongen. Patiënten en verenigingen zetten de afgelopen dagen via de media dan ook druk om toch een oplossing te vinden.

Die is er nu: Kaftrio zal vanaf 1 september 2022 volledig worden terugbetaald voor kinderen vanaf 12 jaar die in aanmerking komen, aldus het kabinet van Vandenbroucke. “Er is dus geen aanvraag meer nodig via het Weescollege, waardoor er minder lange onzekerheid is voor de patiënt en de arts over de goedkeuring van de terugbetaling. De terugbetaling is uiteraard wel afhankelijk van een aantal medische criteria.”

Het gaat in eerste instantie om zo’n 300 patiënten die nu nog geen geneesmiddel tegen mucoviscidose hadden. Nog eens zo’n 500 mucopatiënten gebruikten al een ander geneesmiddel, maar zullen vermoedelijk overstappen naar Kaftrio, omdat dat betere resultaten geeft.

Vandenbroucke: “Prijs die de farmaceutische bedrijven vragen, mag niet onredelijk zijn”

“Het is absoluut mijn intentie om ervoor te zorgen dat de beste geneesmiddelen voor patiënten beschikbaar zijn, maar het is ook mijn verantwoordelijkheid dat de prijs die de farmaceutische bedrijven vragen, niet onredelijk is”, aldus Vandenbroucke over de aanslepende onderhandelingen. “Dit geldt voor alle geneesmiddelen die het traject voor terugbetaling lopen. Wat je teveel betaalt voor één geneesmiddel of één behandeling, komt je immers tekort om elders een andere nood in de gezondheidszorg te dekken. Het is jammer dat de onderhandelingen zo lang hebben aangesleept, maar ik ben blij dat we nu een oplossing hebben voor deze mucopatiënten. Dat is het enige wat telt.”

Patiëntenvereniging: “Wat een opluchting!”

“Na de terugtrekking door Vertex ging er een golf van verontwaardiging door de mucogemeenschap”, klinkt het bij patiëntenvereniging Muco.be. “Het protest zorgde ervoor dat de fabrikant en het kabinet van minister Vandenbroucke hun onderhandelingen hervatten en dat er terug wat hoop was voor mensen met muco. Vijftien dagen later is de nachtmerrie voorbij.”

“De mucocentra zullen in de komende weken de nodige stappen zetten om hun patiënten te informeren en de ziekenhuisapotheken te voorzien van het medicijn. Hiermee gaat de behandeling van een grote groep van mensen met muco een nieuw tijdperk in. Deze zal vanaf nu niet meer louter gericht zijn op het verlichten van de symptomen, maar ook echt de ziekte aanpakken op eiwitniveau, waardoor mensen minder symptomen zullen ervaren. Ze zullen meer energie hebben, en beter kunnen presteren op school en op het werk. En ze zullen meer toekomstplannen kunnen maken want hun levensverwachting zal toenemen.”