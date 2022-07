Amerikaanse president Biden belooft Palestijnen honderden miljoenen hulp voor gezondheidszorg

Het steunpakket omvat 100 miljoen dollar voor ziekenhuizen en gezondheidszorg in Oost-Jeruzalem, dat het congres in Washington wel nog moet goedkeuren. Nog eens ruim 200 miljoen dollar gaat naar de VN-organisatie UNWRA, het hulpverleningsprogramma voor Palestijnen waarvan de VS onder president Donald Trump de financiering stopzette. Trump verbrak de banden met de Palestijnse Autoriteit grotendeels na een reeks geschillen, waaronder Palestijnse kritiek op zijn besluit om de Amerikaanse ambassade in Israël naar Jeruzalem te verplaatsen en de afwijzing van zijn vredesplan voor het Midden-Oosten.

De afgelopen dagen haalde Biden de banden aan met Israël. Met premier Yair Lapid tekende hij een verklaring waarin ze de “onverbreekbare banden” tussen beide landen bevestigden. Daarin is ook opgenomen dat ze Iran nooit zullen toestaan een kernwapen te ontwikkelen. Na een bezoek aan de Geboortekerk in Bethlehem reist Biden later op de dag naar Saoedi-Arabië, waar hij onder anderen koning Salman en kroonprins Mohammed Bin Salman treft.