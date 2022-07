De thermostaat in bedrijven en openbare gebouwen een graad of twee, drie lager zetten tot 19 graden: het is één van de noodmaatregelen waarmee de Europese Commissie komende winter het dreigende gastekort wil bekampen. Maar levert het bedrijven ook een forse korting op de gasfactuur op? En doe je thuis dan beter hetzelfde?