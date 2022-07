Beruchte boer slaat weer toe: jeugdbewegingen krijgen ondanks voorschot plots te horen dat ze niet op kampterrein mogen

Wilrijk

Zo’n 350 scouts uit Wilrijk en ’s Gravenwezel zijn in allerijl op zoek naar een nieuwe kampplaats. Nochtans hadden ze al lang vooraf een terrein vastgelegd in het Waalse Hotton, nabij Durbuy. Maar de boer die hen het terrein verhuurt, laat de groepen niet meer toe op zijn grond. Het is niet de eerste keer dat. “Het is zeker niet de eerste keer dat deze boer zijn beloftes niet nakomt”, zegt Vincent Jacobs van de Scouts Oosterveld in Wilrijk.