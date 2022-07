Gerechtelijk onderzoek naar matchvervalsing Mboyo en Vanden Borre loopt wèl nog

Het gerechtelijk onderzoek naar de mogelijke matchvervalsing in het seizoen 2013/14 in de Jupiler Pro League is nog lopende. Dat laat het Brusselse parket vrijdag weten aan Belga. Ilombe Mboyo en Anthony Vanden Borre worden er door Roland Duchâtelet van beschuldigd in dat seizoen wedstrijden vervalst te hebben, zodat RSC Anderlecht kampioen speelde. Woensdag werd duidelijk dat het onderzoek bij het Bondsparket geseponeerd werd, omdat de feiten verjaard waren na acht jaar.