Duitse ex-militair veroordeeld tot 5,5 jaar cel voor plannen van aanslag

Een extreemrechtse Duitse ex-militair die in 2017 een aanslag beraamde op politici is veroordeeld tot 5,5 jaar celstraf. De rechters in Frankfurt achten Franco Albrecht schuldig aan het voorbereiden van gewelddaden, illegaal wapenbezit, verduistering en fraude, melden Duitse media. Justitie had zes jaar en drie maanden gevangenisstraf geëist.