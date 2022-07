Jackie Groenen sluit na coronabesmetting weer aan bij Oranje

Bondscoach Mark Parsons van de Nederlandse voetbalsters kan zondag in de laatste groepswedstrijd van het Europees kampioenschap tegen Zwitserland weer beschikken over Jackie Groenen. De middenveldster is hersteld van een coronabesmetting, meldt de Nederlandse voetbalbond KNVB.

Groenen deed afgelopen weekend mee in het openingsduel met Zweden (1-1). Daarna testte ze positief op corona en moest ze in isolatie. Zonder Groenen en de eveneens met corona besmette spits Vivianne Miedema won Oranje woensdag met 3-2 van Portugal. Miedema verscheen vrijdag nog niet op het trainingsveld.

Nederland is na twee speeldagen koploper in groep C met 4 punten. Zweden heeft ook 4 punten. Portugal en Zwitserland staan allebei op 1 punt.