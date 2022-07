Iran reageert op verklaringen van Biden: “Nog meer vastberaden om belangen te verdedigen”

Biden is sinds woensdag bezig aan een rondreis door het Midden-Oosten. Israël vormde de eerste halte. Donderdag ondertekende hij daar een strategisch partnerschap tussen Israël en de VS. In de verklaring staat onder meer dat de twee landen nooit zullen toelaten dat Iran een kernwapen kan verwerven.

Teheran is niet te spreken over de verklaring. “We zullen de onvervreemdbare rechten van de grote natie Iran nooit verwaarlozen” op nucleair vlak, zo reageert de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Hossein Amir-Abdollahian op Twitter. Het bereiken van een “goede deal” voor Iran blijft de voornaamste betrachting van Teheran, zo wordt ook benadrukt. “De show van het Witte Huis en van het zionisme (een verwijzing naar Israël, red.) maakt ons nog meer vastberaden.”

Israël is volgens experts de enige kernmacht in het Midden-Oosten. Maar het land beschuldigt zijn vijand Iran ervan ook te werken aan de ontwikkeling van een kernwapen. Teheran spreekt die beschuldigingen tegen.

In 2015 had Iran met verschillende grootmachten, waaronder de VS, een akkoord bereikt dat moest garanderen Iran geen kernwapens zou produceren. Maar in 2018 besliste de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump eenzijdig om zijn land terug te trekken uit de deal. Als reactie daarop schond Iran steeds meer de limieten die het Iraanse kernprogramma waren opgelegd.

Onder de huidige Amerikaanse president Joe Biden werden de onderhandelingen in 2021 weer opgestart, maar die gesprekken lijken al enkele maanden op een dood spoor te zitten. Teheran en Washington geven elkaar de schuld van de impasse.