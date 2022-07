Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken ziet niet meteen uitweg uit regeringscrisis

Premier Draghi diende donderdag zijn ontslag in nadat de meerderheidspartij Vijfsterrenbeweging de stemming tegenhield van een pakket aan steunmaatregelen voor de hoge energieprijzen. Die stemming werd aanzien als een vertrouwensstemming. Maar de Italiaanse president Sergio Mattarella heeft het ontslag van de premier geweigerd. Draghi moet komende woensdag de situatie uiteenzetten in het Italiaanse parlement, en er een nieuwe meerderheid zien te vinden.

Di Maio was ooit leider van de rechtse anti-establishementpartij M5S, maar stapte enkele weken geleden uit de partij na een intern dispuut. Hij is nu het hoofd van de nieuwe partij ‘Insieme per il futuro’. Volgens de minister ligt de bal nu in het kamp van de Italiaanse partijen, en dan vooral van de Vijfsterrenbeweging. Zij moeten hun verantwoordelijkheid nemen, aldus Di Maio.

De minister benadrukt dat het nu belangrijk is om een aantal politieke maatregelen door te voeren die de problemen door de verhoogde brandstof- en energiekosten aanpakken en die helpen om het land door de economische crisis te slepen. “Volgens mij zijn er mensen die nu besturen, die dat niet begrepen hebben”, zei hij daarover.