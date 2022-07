Antwerpse Flyinggroup bestelt 50 vliegtuigen die verticaal opstijgen: “De toekomst van het vliegen”

Flyinggroup, dat zijn hoofdkwartier op de luchthaven van Deurne heeft, beheert in Europa ruim 45 privévliegtuigen. Ook in de luchtvaart is men stilaan aan het omschakelen naar elektrische toestellen die bovendien weinig lawaai maken.

Bedoeling van deze toestellen is vooral om klanten ‘last miles’ aan te bieden. De VX4 vliegt maximum 160 kilometer en is niet geschikt voor lange afstanden. Het toestel is wel ideaal om bijvoorbeeld een DJ of een CEO van de luchthaven naar zijn of haar eindbestemming te brengen.

Kristiaan Cloots van Flyinggroup legt uit dat er vier passagiers in een toestel passen. “Er zal wel nog een heus netwerk moeten worden uitgebouwd op vlak van infrastructuur. Overal in Europa zullen we voor dit soort toestellen laadpunten nodig hebben.”

In 2025 zouden de verticale vliegtuigen moeten opstijgen in Antwerpen. Eerst moeten ze nog gefabriceerd worden.