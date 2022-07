Zware tegenvaller voor Biden: één Democratische senator blokkeert investeringspakket van miljarden dollars

Een paar maanden voor de Amerikaanse Congresverkiezingen is een van de belangrijkste plannen van de Democratische president Joe Biden weer in gevaar. Senator Joe Manchin, een partijgenoot van Biden, wil volgens verschillende Amerikaanse media niet meewerken aan een belangrijk investeringspakket als daarin nieuwe uitgaven zitten voor de strijd tegen de klimaatverandering of belastingverhogingen voor rijken en ondernemingen. Na maandenlang onderhandelen was dat de boodschap van Manchin aan de partijleiding, klinkt het in de berichten van donderdagavond. Wegens een erg nipte meerderheid in de Senaat heeft Biden er de stemmen van alle Democraten nodig.

De senator is afkomstig uit de staat West Virginia, waar de grootste energie- en vooral steenkoolproducenten van het land thuis zijn. Manchin had al vorig jaar een ambitieuzere versie van Bidens plannen geblokkeerd. Het oorspronkelijke investeringspakket zou de belastingen verlagen van gezinnen en de gezondheidsdiensten uitbouwen. Meer dan 500 miljard dollar was ook uitgetrokken voor de strijd tegen de klimaatcrisis, waaronder investeringen in hernieuwbare energie. De voorbije maanden hadden de Democraten al hun ambities duidelijk teruggeschroefd, om Manchins steun veilig te stellen, schreef de New York Times.

“Politieke krantenkoppen zijn voor de miljoenen Amerikanen waardeloos die zich door een inflatie van 9,1 procent nauwelijks levensmiddelen en benzine kunnen veroorloven”, zei Sam Runyon, de woordvoerster van Manchin. De senator zou wel openstaan voor maatregelen om de kosten van voorschriftplichtige geneesmiddelen voor senioren te verlagen.

Experts schatten de kans groot in dat de Democraten bij de komende Congresverkiezingen in november hun meerderheid verliezen in een of beide kamers van het parlement. Op dat moment kunnen de Democraten hun investeringspakket niet meer doorvoeren, ondanks de tegenstand van de Republikeinen.