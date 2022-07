Saudi-Arabië opent luchtruim voor “alle luchtvaartmaatschappijen” als geste naar Israël

De Saudische burgerluchtvaartautoriteit “kondigt haar beslissing aan om het luchtruim van het koninkrijk open te stellen voor alle luchtvaartmaatschappijen” die voldoen aan de wettelijke vereisten voor het overvliegen, klonk het in een verklaring op Twitter. Met het besluit is het de bedoeling om “de positie van het koninkrijk als een wereldwijde hub te consolideren”.

Door de aankondiging van vrijdag worden de feitelijke beperkingen op vluchten van en naar Israël opgeheven. Het Saudische vliegverbod was gebaseerd op het feit dat de Saudi’s Israël niet erkennen als staat.

Lof van Biden

President Biden reageerde al positief en prees het “historische besluit van de leiders van Saudi-Arabië om hun luchtruim zonder onderscheid open te stellen voor alle burgerluchtvaartmaatschappijen”, met inbegrip van “vluchten van en naar Israël”, aldus een verklaring van Jake Sullivan, de nationale veiligheidsadviseur van Biden.

Begin mei kondigde Saudi-Arabië aan dat het een mondiale luchtvaarthub wil worden en dat het zijn jaarlijkse verkeer tegen het einde van dit decennium wil verdrievoudigen tot 330 miljoen passagiers. Riyad is ook van plan om tegen 2030 100 miljard dollar in de sector te pompen, een nieuwe nationale luchtvaartmaatschappij te lanceren en een nieuwe “megaluchthaven” in de hoofdstad te bouwen. Analisten betwijfelen echter of Saudische luchtvaartmaatschappijen in staat zijn te concurreren met andere zwaargewichten in de regio, zoals Emirates en Qatar Airways.