Politie zoekt man die meisje (17) aanrandde op trein: dader begon voeten te kussen en bleef haar lastigvallen

De politie is op zoek naar een man die een 17-jarig meisje heeft betast en gekust op de trein van Puurs naar Antwerpen. Wie meer informatie heeft over het incident, wordt gevraagd de politie te contacteren.

Het incident dateert van zaterdag 28 mei. Omstreeks 14.20 uur stapte een 17-jarig meisje op de trein Puurs-Antwerpen in het station van Niel. Ze zat alleen in een wagon. Op een bepaald ogenblik kwam een onbekende man de wagon binnen en sprak haar aan.

De man nam plaats en begon de schoenen van het meisje te kussen. Het meisje vroeg hem om hiermee te stoppen, maar de man bleef aandringen en begon haar op het voorhoofd te kussen. “Ze vroeg nogmaals om te stoppen, maar hij bleef haar lastigvallen. Het meisje heeft dan hulp gezocht. De verdachte werd bij het verlaten van de trein gefilmd door de bewakingscamera’s in het station Antwerpen-Centraal”, zegt de federale politie.

De verdachte is een man met een donkere huidskleur. Hij heeft zwart haar dat opgeschoren is aan de zijkanten en een zwarte baard en snor. Hij droeg die dag een zwarte bodywarmer van het merk Puma, een wit hemd met lange mouwen en zwarte Nike sportschoenen met witte zool.

Wie meer informatie heeft over de zaak, wordt gevraagd de politie te verwittigen via dit online tipformulier of via het gratis telefoonnummer 0800/30.300. Voor getuigenissen vanuit het buitenland kunt u het nummer 0032 2 554 44 88 vormen.