Anderlecht stelt bijzonder derde shirt voor (en toont het zaterdag meteen in galamatch)

Anderlecht zal dit seizoen opnieuw over een derde shirt beschikken, en het is een bijzondere creatie geworden. Anderlecht en vaste kledingsponsor Joma werkten voor de gelegenheid samen met Arte, een Antwerps modelabel dat populair is bij jonge voetballers. Het paars-blauwe shirt zal zaterdag meteen getoond worden in de galamatch tegen Lyon.