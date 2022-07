Grote drukte verwacht aan zee, voor redders wordt het alle hens aan dek: “Twee zomers geleden was voor ons het dieptepunt”

Er staan topdagen aan zee voor de deur. Zo goed als alle hotels, campings en vakantiewoningen zijn volzet. En met temperaturen die over de dertig graden gaan, zullen ook de dagjestoeristen massaal richting kust trekken. Kortom: het is alle hens aan dek bij de reddingsdiensten. “Zeker omdat er net nu ook nog eens springtij is”, zegt Tom Cocle (47), hoofdredder in Blankenberge . “Alle toeristen moeten op het drukste moment van de dag op het smalst mogelijke stukje strand samenhokken.”