Bosbranden in Marokko eisen mensenleven

Bij bosbranden in het noorden van Marokko is een persoon om het leven gekomen. Honderden gezinnen moesten worden geëvacueerd. Dat hebben de autoriteiten vrijdag gemeld aan het Franse persagentschap AFP.

Minstens 1.600 hectare bos in de provincies Larache, Ouezzane, Tétouan en Taza is in vlammen opgegaan.

Door de snel oprukkende vlammenzee moesten al zowat 1.800 gezinnen hun huis verlaten.

Marokko heeft al enige dagen af te rekenen met een hittegolf met temperaturen tot 45 graden Celsius. Ook in het zuiden van Europa woeden er volop bosbranden.