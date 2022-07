Italianen waarschuwen Red Flames voor allesbeslissende slotmatch: “Wij moeten winnen”

Na de 5-1 pandoering tegen Frankrijk speelde Italië in zijn tweede groepswedstrijd op het EK 1-1 gelijk tegen IJsland. Daardoor behouden de Italiaanse vrouwen uitzicht op de kwartfinales. Bondscoach Milena Bertolini blikte donderdagavond na het laatste fluitsignaal in het Manchester City Academy Stadium al even vooruit naar de beslissende confrontatie van maandag tegen de Red Flames.

“We houden een positief gevoel over aan deze wedstrijd. We zitten nog steeds in het toernooi en zullen moeten vechten voor de kwalificatie”, vertelde ze aan UEFA.com en Italiaanse media. “We wisten op voorhand dat we de volgende ronde zouden moeten verzekeren in de laatste wedstrijd. Dat is dus niets nieuws. Nu zullen we moeten winnen tegen België en dan het resultaat in de andere wedstrijd afwachten.”

Italië vervoegt groepswinnaar Frankrijk naar de kwartfinales als het zelf wint van België en IJsland dat niet doet tegen Les Bleues.