Carl Hoefkens rekent op De Ketelaere én eerste prijs van het seizoen tijdens Supercup: “Het was eventjes veel voor Charles”

Hoefkens oogde ontspannen voor zijn eerste opdracht van het seizoen: de Supercup binnenhalen, nu zondag tegen AA Gent. “De ploeg die het ons vorig jaar het meest moeilijk heeft gemaakt”, wist de nieuwe T1. “We willen die Supercup winnen, zoals elke wedstrijd. Ik zie het niet als voorbereiding, maar eigenlijk is het nog volop voorbereiding. Onze internationals trainen amper twee weken mee, en dan is het niet vanzelfsprekend om meteen 90 minuten te spelen. Het is een match die leeft, zowel in de media als bij de supporters.”

Wat ook leeft: de situatie van Charles De Ketelaere, al wekenlang nadrukkelijk gelinkt aan AC Milan. Een overstap leek nakende toen CDK vorige week aan de kant bleef tijdens een oefenpot tegen FC Kopenhagen. Uit voorzorg, klonk het toen. Maar tegen Utrecht speelde de spits opnieuw een helft, en zondag zit De Ketelaere gewoon in de kern. “Waarom Charles toen niet speelde? Hij was met verschillende dingen bezig”, verwijst Hoefkens naar de Italiaanse interesse. “Charles had een hele week goed getraind, en fysiek was hij klaar. Maar op een bepaald moment werd het eventjes veel voor hem. Mijn inschatting was toen dat het beter was om hem een momentje rust te gunnen. Soms moeten we ook rekening houden met het mentale aspect van voetballers. Na de stage is Charles gewoon opnieuw aangesloten bij de groep, en tegen Utrecht heeft hij het in mijn ogen prima gedaan.”

Goede oplossing

Wat is er dan veranderd op die korte tijd? “Op dat moment kwam alles een beetje samen. En wij spreken daar heel open over”, aldus Hoefkens. “En dan was er ook nog de intensiteit van die stage, wat tot vermoeidheid leidde. Daarom dacht ik: nu moeten we hem eventjes een momentje gunnen. En in mijn ogen is dat een goede oplossing geweest.” Hoefkens gaf ook nog mee dat al zijn spelers momenteel met hun volle verstand bij Club zijn. “Niemand is - afgaande op wat ik zie - bezig met een transfer. De volle goesting en inzet zijn honderd procent aanwezig. Ik heb momenteel over niemand te klagen: elke speler traint uitstekend, en eigenlijk zijn ze allemaal klaar om te starten. Dat meen ik oprecht. Maar ik moet keuzes maken, natuurlijk.”

Balanta blijft zondag mogelijk nog aan de kant: hij is ziek. Skov Olsen is wél opnieuw volledig fit en komt in aanmerking om te spelen. Het is nog vroeg, maar voor Hoefkens is het ook meteen een eerste test. Al relativeert de coach dat zelf. “Je eerste training, je eerste speech, je eerste wedstrijd: het is altijd een beetje een eerste test voor een nieuwe coach”, haalt hij de schouders op. “De motivatie is duidelijk: dit is niet zomaar een vriendenmatch, we willen die eerste prijs pakken.”