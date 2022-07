Vliegtuigje neergestort in Brugge: “Twee doffe knallen, daarna dwarrelde het vliegtuig naar beneden”

In Brugge, in de deelgemeente Sint-Andries, is vrijdagmiddag een vliegtuigje neergestort. De piloot heeft zich kunnen redden door zijn parachute.

Buurtbewoners hoorden vrijdagmiddag een gefluit en toen ze buiten gingen kijken, zagen ze hoe de piloot uit het toestel sprong met zijn parachute. Daarna viel het vliegtuig loodrecht naar beneden.

Het vliegtuigje stortte neer op de Torhoutsesteenweg in Sint-Andries. In de omgeving liggen heel wat brokstukken. Buurtbewoners vonden enkele honderden meters verder in hun tuin brokstukken van het raam van het vliegtuigje. Voorlopig hebben nog geen gewonden, behalve de piloot, zich gemeld.

Op enkele honderden meters werden brokstukken van het vliegtuigje gevonden. — © JVE

“Ik was aan het tanken op zo’n 150 meter van waar het vliegtuigje is neergestort. Ik hoorde twee doffen knallen na elkaar. En toen zag ik in de lucht een piloot met een parachute uit het vliegtuigje schieten of springen. Aan het vliegtuigje zelf ontplooide ook een grote parachute”, zegt ooggetuige Ludo Houf. “Het vliegtuigje dwarrelde naar beneden. Echt neerstorten was dat niet. De piloot is dan met de parachute weggedreven met de wind.” Hij reed even later langs de plek waar het vliegtuigje was neergekomen. “Het vliegtuigje was ‘mooi’ terechtgekomen. Het was niet op een huis neergestort, maar op een hek. Er stond een licht bebloede man naast het vliegtuig. Ik weet niet wie de man was, maar hij was duidelijk in shock. Er dwarrelden ook kleine brokstukjes naar beneden.”

Ook buurtbewoner Joost Desplenter zag het vliegtuigje neerstorten. “Ik stond in mijn tuin, toen ik buiten plots een enorm gefluit hoorde”, vertelt hij. “Plots zagen we allemaal brokstukken neerdwarrelen, ook in mijn tuin. En we zagen de piloot via zijn parachute neerdalen, een wonder dat hier niemand geraakt is.”

