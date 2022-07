Auto over de kop aan station Zonhoven: inzittende gekneld en treinverkeer verstoord

Zonhoven

Op de Engstegenseweg in Zonhoven is een auto vrijdagnamiddag rond 14 uur uit de bocht gegaan. Het voertuig ramde signalisatiepalen en sloeg over de kop. De hulpverleners hadden het slachtoffer uit het wrak geholpen en naar het ziekenhuis gebracht. Het treinverkeer tussen Hasselt en Mol is verstoord.