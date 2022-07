Hein Vanhaezebrouck relativeert belang van Supercup en hoopt op nog versterking: “Op dit moment komen we er niet”

Bij AA Gent is het dezer dagen bijzonder druk in het kabinet van clubarts Jens De Decker. Het is dan ook afwachten welke spelers al dan niet fit raken voor de trip naar Brugge: “We zullen zeker niet volledig staan”, geeft Vanhaezebrouck onomwonden toe. “We weten dat onze kern een stuk kleiner is dan vorig jaar en het jaar ervoor. Dat is een risico en dan hoop je dat je niet plotseling met veel afwezigen zit. Dat is nu toch het geval. Misschien is dit nu nog het juiste moment want we zitten toch nog in een fase van vriendschappelijke wedstrijden.”

Oefenmatchen dus. Ook het duel van zondag is voor de Gentse coach uiteindelijk toch nog altijd een duel in het kader van de voorbereiding op de competitiestart: “Het is een vriendenmatch”, aldus de immer cassante Vanhaezebrouck. “Dit zijn eigenlijk de Brugse Metten hé. De Supercup wordt in België niet serieus genomen. Ten eerste omdat je niet op neutraal terrein speelt, in 2015 hebben we daar ook van geprofiteerd.”

“Het is bovendien ook een vriendenmatch omdat Nsoki wordt geschorst voor de vriendenmatchen en de Supercup, terwijl ik enkel geschorst word voor de officiële duels. Dat kun je moeilijk uitleggen aan de supporters. Dat zullen ze niet begrijpen. Mijn besluit is dan ook simpel: dit is een vriendenwedstrijd.”

© BELGA

Toch wil Vanhaezebrouck de Gentse fans gerust stellen. De Buffalo’s zullen zonder hun huid duur verkopen in het Jan Breydelstadion: “We spelen voor een trofee en er is ook een viering achteraf. Dat druist wel wat in tegen de omkadering van deze match. Dat betreur ik want je zou toch iets mooi kunnen bouwen rond deze affiche. Maar daar heeft men geen nood aan of men heeft geen oplossing: is er geen neutraal terrein beschikbaar? De media proberen dit duel ook belangrijk te maken maar de voetbalinstanties volgen niet.”

“Dit geldt dan ook niet als een echte prijs voor mij. Hij staat wel op mijn palmares. Daar heb ik niet om gevraagd. Het is vooral een prestatie als de bezoekende ploeg wint omdat je toch in omstandigheden speelt die niet in je voordeel zijn”, stelt de Gentse coach onomwonden de zaken nog eens op scherp.

“We willen de competitiestart niet missen”

Ondertussen blijft de transferpolitiek van AA Gent deze zomer onveranderd. Men kiest in de Ghelamco Arena meer dan ooit voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Toch beseft Vanhaezebrouck dat zijn selectie nog wat versterking in de breedte kan gebruiken: “In een moeilijk moment waarbij je met veel afwezigen kampt op hetzelfde moment, moet je puzzelen. Als blijkt dat we vaker in die situatie terechtkomen – wat mogelijk is, want we hebben wel enkele jongens met een voorgeschiedenis van blessureleed – dan is dat maar zo.”

© BELGA

“Gent zijnde, zijn we in de huidige omstandigheden niet in staat om zoals anderen een ruime, sterke selectie samen te stellen. Daarvoor hebben we niet de middelen. Dus kies je voor een kwalitatieve kern en dan moet je daar eventueel een prijs voor betalen. Maar als je gewoon niets doet, kom je terug in dezelfde situatie terecht waarbij je moet harken om bij de eerste vier te komen. Dus proberen we een andere kaart te trekken maar tot nu toe dat is nog niet gelukt want hebben we er nog maar één speler erbij, dus is er nog niet veel veranderd. Er wachten ons nog enkele serieuze uitdagingen.”

Door de terugkeer van Torunarigha naar Hertha BSC heeft Gent ook nog nood aan defensieve versterking: “Nu hebben we daar een stap terug gezet in vergelijking met vorig seizoen. Jongens huren zonder optie, dat is inderdaad één van de mogelijkheden. Dat is een manier waarop hier in het verleden minder is gewerkt. Maar als je niet over enorm veel middelen beschikt, kun je zo wel een sterke kern samenstellen. Ook al is dat dan deels met jongens die hier maar een korte periode zijn, zelfs zonder optie. Dan is dat maar zo.”

“We staan een week voor de belangrijke competitiestart die we niet willen missen, dus ik ben benieuwd wat er nog zal gebeuren. Hetzij de komende week, hetzij nadien. Maar als ik puur naar de aanwezigen kijk, dan komen we er gewoon niet. Ik zag een foto van KV Kortrijk waar 18 spelers op stonden. Wel, als ik de jongens die er nog niet definitief bij zijn, er niet bij neem, heb ik er ook maar 18.