Na twee jaar windstilte het walhalla der DJ’s opnieuw mogen openen: de eer was niet voor Dimi, Mike of Charlotte, wél voor Gaspard. Wie? DJ Gaspard, of Jasper ‘Jappie’ Stuer. Een 28-jarige optieker uit het Waasland, met een zijden hemdje en dito snor. Vrijdagmiddag om 12 uur smeet hij het allereerste plaatje op in de piepkleine Rave Cave. Op zijn eerste, échte DJ-optreden ooit.