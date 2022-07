Haroon zag vliegtuigje voor zijn ogen neerstorten: “Piloot stapte gewoon uit de cockpit, maar hij heeft duidelijk heel veel geluk gehad”

Een sportvliegtuigje is vrijdagmiddag neergestort in een woonwijk in Sint-Andries Brugge. Ooggetuigen zagen het allemaal gebeuren. Een van hen is Haroon Amiri. “De piloot stapte gewoon uit de cockpit, maar hij heeft duidelijk heel veel geluk gehad.”

Haroon Amiri zag het vliegtuigje net voor zijn neus neerstorten. Hij was op een tiental meter van de crash aan het werk. “Plots hoorde ik een enorme knal: dat was de parachute die open ging aan de staart van het vliegtuig”, zegt Haroon. “Ik maakte mij uit de voeten en zag het vliegtuig neerkomen. De piloot stapte gewoon uit de cockpit, maar hij heeft duidelijk heel veel geluk gehad.”

Dat vertelt ook Tony Spegelaere, zijn baas. “Als het vliegtuig een meter verder was neergekomen, werd de cockpit gespiesd door mijn hekken. Ik ben vooral blij dat dat niet gebeurd was, want dan was die man kansloos. Mijn materiaal en loods? Dat doet er tijdens zo’n ongevallen niet toe, mensenlevens zijn veel belangrijker. Al is dit natuurlijk wel schrikken.”

Enorm gefluit

“Ik stond in mijn tuin, toen ik buiten plots een enorm gefluit hoorde”, vertelt buurtbewoner Joost Desplenter. “Plots zagen we allemaal brokstukken neerdwarrelen, ook in mijn tuin. En we zagen de parachute neerdalen, een wonder dat hier niemand geraakt is.”

