“Met 9 in 2 piepkleine kamers bij 35°”: Oekraïense families verblijven in erbarmelijke omstandigheden in dakappartement

Bij een controle in de Grétrystraat, een zijstraat van de Belgiëlei, heeft de Antwerpse politie twee Oekraïense families aangetroffen die in erbarmelijke omstandigheden moesten verblijven op een klein dakappartement.

De wijkagente trof vier volwassenen en vijf jonge kinderen aan in het dakappartement. “De muren waren vochtig en overal lagen losse elektriciteitskabels. Hoewel het nog vroeg op de dag was, liep de temperatuur al op tot 35 graden en was er amper mogelijkheid om te verluchten”, zegt woordvoerder Willem Migom van de Antwerpse politie.

De negen personen verbleven in twee kleine slaapkamers en deelden een minuscule keuken en badkamer van slechts enkele vierkante meter groot. Er was geen leefruimte. “De families en de kinderen werden opgevangen door het Zorgbedrijf Antwerpen”, aldus Migom. In opdracht van de magistraat werd het dakappartement verzegeld. De lokale recherche leefmilieu en de Vlaamse woninginspectie voeren het verdere onderzoek.