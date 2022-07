Het wordt tropisch warm: dit zijn de voorspellingen voor de komende dagen

Vandaag

Boven het centrale deel van het land en de noordflank van de Ardennen wisselen zon en stapelwolken elkaar vrijdagnamiddag af. Aan zee en in Belgisch Lotharingen duikt de zon meer op en is het helder tot lichtbewolkt. De maxima schommelen daarbij rond 19 of 20 graden in de Hoge Venen, 21 of 22 graden aan zee en tussen 22 en 24 graden elders. ‘s Avonds is de hemel lichtbewolkt tot helder. Het kwik daalt naar 10 graden in de Ardennen, ongeveer 15 graden in de grote steden en vlak aan zee, en tussen 10 en 14 graden elders. Aldus het KMI.

Komend weekend

Zaterdag wordt het eerst halfbewolkt met zon en wolken, maar geleidelijk wordt het zonniger vanaf de kust. De maxima liggen tussen 20 en 26 graden. Zondag gaan de zon en temperatuur crescendo, met maxima van 24 tot 29 graden zondag.

© MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Maandag en dinsdag: tropisch warm

En dat zet zich maandag en dinsdag door. Het KMI voorspelt 29 tot 34 graden op maandag en 33 tot zelfs 38 graden dinsdag. Ook Noodweer Benelux maakt zich op voor twee straffe hittedagen.

“Maandag bereikt de hitteopstoot, die nu op weg is uit Frankrijk, ons land”, zegt weerman Nicolas Roose. “Op onze modellen zien we nu dat dat gemiddeld 35 graden zal opleveren. Sommige modellen geven nog iets hogere temperaturen aan, maar gemiddeld denken we met 35 graden rekening te moeten houden.” Bij zulke hitte dienen mensen maatregelen te nemen. “De klassiekers: genoeg water drinken, geen zware inspanningen leveren tijdens de zonne-uren. Let ook goed op voor zieken en verzwakte mensen. En wees voorzichtig met huisdieren: laat ze in geen geval in de wagen.”

Ook dinsdag wordt het puffen, en niet alleen bij ons. “In Frankrijk klimt het kwik op grote schaal tot 40 graden. Portugal kijkt aan tegen maxima van 47 graden en onze Britse collega’s hebben net code rood afgekondigd voor die dag. Zij voorspellen 40 graden. Zo’n vaart gaat het niet lopen bij ons, de modellen voorspellen nu zo’n 38 graden bij ons. Zondagavond en maandagochtend zullen we meer duidelijkheid hebben.”

Het wordt uitzonderlijk warm. “Vermoedelijk gaan we maandag een voorwaarschuwing uitsturen voor niveau 2, dat is het equivalent van code oranje. Mogelijk gaan we dat nog moeten opschalen. Dat zal afhangen van de bewolking. Als die komt opzetten, zal dat de temperaturen nog wat temperen, maar voorlopig ziet het er niet naar uit dat dat zal gebeuren.”

© Boumediene Belbachir

Waar komt die hitte vandaan?

“De hitte komt uit het zuiden van Europa. Daar is het al weken bloedheet en droog. Omdat het zo droog is, kan er geen verdamping plaatsvinden en dus blijven wolken uit. En door een lagedrukgebied boven het zuiden van Europa wordt die hitte naar het noorden gestuwd.”

Nog een positieve noot: vanaf woensdag zakken de temperaturen opnieuw. “Dan wordt het ietsjes onweerachtiger”, zegt Roose nog. “We gaan dan over op een meer gematigd zomerpatroon, met temperaturen tussen de 22 en 25 graden, met af en toe een klein buitje.”