Opnieuw levenloos lichaam aangetroffen nadat buren hulpdiensten bellen voor indringende geur

Het slachtoffer woonde in een sociale woning aan de ‘Tuimelblokken’. — © HVH

Vrijdagnamiddag werden de hulpdiensten opgeroepen door de buren van de sociale woningen aan de ‘Tuimelbakken’ in Wetteren aan de Wegvoeringsstraat. Er werd een levenloos lichaam aangetroffen.

Een man, naar zou hij ongeveer 50 jaar oud zijn, werd vrijdagnamiddag levenloos aangetroffen op het gelijkvloers van de ‘Tuimelblokken’ aan de Wegvoeringstraat. De buren vertelden dat er al enkele dagen een indringende geur in het gebouw van de sociale appartementsblokken hing. Daarom werd de politie opgebeld. Toen die ter plaatse kwam, werd ook de brandweer opgeroepen om het lichaam te bergen. Niet veel later kwam ook een begrafenisondernemer toe. Volgens de buren was de man een alleenstaande. Voorlopig wordt niet uitgegaan van een verdacht overlijden.

Het voorval doet denken aan een soortgelijk gebeuren aan de Victor Van Sandelaan in Wetteren waar vorige week ook het lichaam van een man werd aangetroffen.