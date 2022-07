Pretparken en zwembaden uitzonderlijk langer open: “We willen mensen op een leuke manier aan de hitte helpen ontsnappen”

Het Ieperse Bellewaerde Park pakt uit met zomerse laatavondopeningen. Tijdens deze Summer Evenings blijft het park tot en met 25 augustus elke dinsdag en donderdag tot 20 uur open en vanaf 17 uur wordt extra animatie aangeboden. Op dinsdag wandelen artiesten van straattheatergezelschap La Caravane des Couleurs door het park en op donderdag tonen Alexis and Friends hun diabolo- en jongleerkunsten. Om 20 uur start telkens een speciale slotact op het Mexicoplein: op dinsdag is dit een aerial act, op donderdag een illusieshow.

Tot en met 27 augustus is het park ook zeven zaterdagen op een rij geopend van 10 uur tot 22 uur. “Het park krijgt ’s avonds een andere sfeer over zich dankzij de ondergaande zon en extra verlichting”, klinkt het bij Bellewaerde. “Elke zaterdag wordt afgesloten met een spectaculaire vuurshow om 22 uur op het Mexicoplein.”

“Tijdens de laatavondopeningen kunnen bezoekers ook de gloednieuwe show Bengali bewonderen. Tijdens de show zijn tal van special effects en stunts te zien, zoals trampoline, vuuracts, freerunning en het duiken van maar liefst 25 meter hoog in een bad van amper 5 meter diep. Voor deze vernieuwing werd een investeringsportefeuille van 1,5 miljoen euro voorzien.”

Nachtzwemmen door hitte

Plopsaqua De Panne blijft op 18 en 19 juli dan weer open tot middernacht voor “nachtzwemmen naar aanleiding van de voorspelde hitte en grote vraag”, en dat aan kindertarief vanaf 20 uur. “We willen mensen op een leuke manier aan de hitte helpen ontsnappen”, aldus Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof.

Ook het Aalsterse zwembad Aquatopia past zijn openingsuren aan. Op maandag 18 en dinsdag 19 juli zullen het Raymond-bad van 50 meter en het Ilse-bad van 25 meter gelijktijdig open zijn van 14 tot 18 uur voor recreanten en gezinnen. Het 50-meterbad is beschikbaar van 6 tot 18 uur en het 25-meterbad van 14 tot 21 uur op maandag. Op dinsdag kan je van 14 tot 21 uur plonzen in het 50-meterbad en van 6 tot 18 uur in het 25-meterbad.