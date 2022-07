“Deel van het meubilair”: Kevin De Bruyne deelt zijn eerste ploegfoto bij Manchester City, met hem als enige overblijver

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Dat bewijst Kevin De Bruyne met een oude ploegfoto van Manchester City uit 2015.

“Last man standing of gewoon ouder aan het worden”, grapt Kevin De Bruyne op zijn sociale media bij een ploegfoto van Manchester City uit 2015. Tevens de eerste foto met zijn nieuwe collega’s na zijn overgang van Wolfsburg. Na het recente vertrek van Raheem Sterling (Chelsea) en Fernandinho (Atletico Paranaense) is De Bruyne “de last man standing” bij het toenmalige City. “Een deel van het meubilair”, ziet de Rode Duivel er het plezier van in.

Aandachtige kijkers merken onder meer ook nog Vincent Kompany (nu trainer bij Burnley) op.