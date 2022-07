Liza (4) duwt fier haar eigen buggy. In haar haren zit een speld met een vlinder; mama loopt vrolijk naast het kakelende kind. Anderhalf uur later is Liza Dmitrieva dood door de Russische raket op Vinnytsia, een Oekraïense stad ver van het front waar ze dachten veilig te zijn. De video waarop het meisje zo kort voordien nog zo zorgeloos was, gaat nu de wereld rond.